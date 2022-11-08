Дуда заявив, що агресія РФ загрожує міжнародним зусиллям щодо запобігання кліматичній катастрофі

Дуда наголосив на необхідності бути незалежними від російських копалин палива.
Повномасштабне вторгнення РФ до України спричинило не тільки глобальну безпекову кризу, а ще й може знівелювати досягнення міжнародної спільноти у запобіганні кліматичній катастрофі.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на конференції ООН зі зміни клімату у Шарм-ель-Шейху, інформує PAP.
За його словами, додаткові викиди через розв'язану Росією війну перевищують рівень, який генерується низкою країн за цілий рік".
Дуда закликав світову спільноту "чинити тиск на Росію і водночас активізувати зусилля, щоб бути незалежними від російських копалин палива".
"Злочинна агресія Росії проти України призвела до величезних людських жертв, руйнування української інфраструктури та економіки, а також екологічних збитків. Сьогодні нам справді потрібна солідарність. Ми маємо зробити все, що в наших силах, для якнайшвидшого припинення російської агресії", - сказав польський лідер.
Дуда наголосив, що РФ понести відповідальність і все відшкодувати.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що на Донбасі росіяни не прибирають своїх вбитих найманців з поля бою і ця проблема набирає вже екологічного характеру, адже трупна отрута потрапляє в ґрунтові води, а мертві тіла об'їдають тварини.
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