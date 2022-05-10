Дуда заявив, що Польща повинна вимагати від Росії відшкодування за Катинський злочин

Дуда заявив, що Польща повинна вимагати від Росії відшкодування за Катинський злочин

РФ несе на собі успадковану відповідальність за Катинський злочин. Дуда вважаэ, що Варшава має ініціювати сплату Москвою відшкодування.

Польща повинна звертатися до міжнародних судових інституцій про визнання відповідальності Росії, як правонаступниці СРСР за Катинський злочин.

Про це під час зустрічі з родинами жертв Катинського злочину заявив президент Польщі Анджей Дуда, повыдомляє офіційний сайт глави польської держави.

“Я не сумніваюся, що російська держава сьогодні несе на собі успадковану відповідальність за Катинський злочин. І якщо ми сьогодні можемо кому-небудь пред'явити претензії, то це до російської держави. І я вважаю, що цим шляхом треба йти”, - зазначив Дуда.

Він наголосив, що відчуває моральний й історичний обов’язок перед поляками "поновити спробу отримання від міжнародних судових органів ствердження факту злочину і встановлення відповідального за цей злочин".

Нагадаємо, що ще у 2012 році Страсбурзький суд визнав катинський розстріл злочином, однак відмовився змушувати Росію відновлювати розслідування справи.

"Катинська справа" про розстріл в 1940 році тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювала відносини між Росією та Польщею. Зазначимо, у результаті масового розстрілу в Катині в 1940 році загинули 14 тисяч польських офіцерів. Їхні родичі протягом багатьох років намагаються добитися реабілітації розстріляних, але поки безуспішно.

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