Дуда зробив гучну заяву щодо війни та можливих переговорів з РФ

Президент Польщі Анджей Дуда назвав ситуацію в Україні “дуже складною”. Він закликав зробити “все можливе”, щоб Київ зміг повернути окуповані російськими загарбниками території.

Таку заяву польський лідер зробив у інтерв’ю LRT. І додав, що перемога України — це знак того, що “міжнародне право діє”.

“Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє"”, — заявив Дуда.

За словами польського президента, він “завжди говорив на міжнародній арені”, що Україна потребує безперервної допомоги партнерів. Дуда наголосив на тому, що в даний момент нашій країні критично не вистачає боєприпасів.

Говорячи про потенційні переговори про мир з РФ та можливі поступки, польський президент зазначив, що поки “не чув жодних розмов про мирні переговори”.

“Зараз вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані”, — сказав Дуда.

Нагадаємо, заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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