"Дуель артилеристів і війна логістики": Дмитрашківський пояснив, чому росіяни програють війну проти України

Головна причина поразок російської армії - порушення логістики. Через це вони не доотримують необхідні боєприпаси та техніку.

У росіян погана логістична ситуація. І це є головною причиною їхніх поразок. Водночас українські військові досить влучно знищують те, що окупантам вдалося зібрати.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

“Головною причиною є забезпечення. Ця війна — дуель артилеристів і війна логістики. Важливою є можливість вчасно та в достатній кількості постачати боєприпаси і пальне для того, щоб вести наступальні дії. На превелику нашу радість, досить влучно працюють наші гармаші, систематично знищуючи склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, скупчення техніки та особового складу”, - розповів Олексій Дмитрашківський.

Також він додав, що це досить сильно підриває наступальний потенціал ворога, зриваються всі його плани.

“Наприклад, випадок, коли росіяни спробували штурмувати позиції на Вугледарському напрямку, застосовуючи техніку. Танк вийшов, відпрацював боєкомплект і наступний вихід цього танку був аж через п’ять годин. Відповідно це все час, за який була знищена не одна м’ясна хвиля, яка наступала на наші позиції. На сьогодні проблеми логістики все частіше виникають у російських вояків. Також причиною поразки є ставлення офіцерів до особового складу. Тому що настрої, з якими воюють українські військові і настрої наших московських опонентів значно відрізняються”, - наголосив Дмитрашківський.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прогнозує, що Росія ще два роки може вести війну проти України.

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