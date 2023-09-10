Дуель Leopard та двох танків окупантів – потужне відео з початку контрнаступу

У Мережі з'явилося відео бою між німецьким танком Leopard 2 та двома російськими танками.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, це дуже рідкісні кадри бою, що стався на південь від села Мала Токмачка ще на початку контрнаступу у Запорізькій області.

На відео видно, як російська техніка перебуває на відстані у 1,5 км від Leopard. Під час нетривалого бою німецький танк поцілив в один із ворожих танків, після чого обидві бойові машини окупантів втекли з позицій.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, це відео показало дуже рідкісне явище в наш час – танковий бій. Адже в 90% випадків танки використовуються в бойових діях не для проведення танкових дуелей, а для вогневої підтримки піхоти, або як артилерія.

"Якщо це відео не монтаж, то Leopard 2A6 "розмотує" два російські танки, невизначеної модифікації, але найімовірніше Т-72Б3 або Т-80БВМ. Плюс бою – півтора кілометри та висока точність влучення. Те, що називається – точно в ціль. Це лише підтверджує те, у реальній танковій дуелі у російських танків немає шансів проти Leopard 2 на далеких дистанціях. Leopard 2 "бачить" краще за противника, його СУО і гармата надійніше і точніше. І це ми побачили на відео", - прокоментував відео експерт.

Як пояснив Коваленко, два російські танки виявилися безпорадними проти одного Leopard 2A6 тому що на таких дистанціях у Т-72/Т-80 ймовірність точного ураження, без пристрілювання, вкрай мала.

"Навіть у випадку влучення, пробиття броні Leopard 2 зведено до мінімуму. Тому, після першого попадання російським танком, пара приймає рішення ретируватися, що цілком розумно. Щодо виживання російського танка, то більш ніж очевидно, що Leopard 2A6 відстрілявся осколково-фугасним снарядом", - резюмував він.

Leopard змусив тікати окупантів з поля бою: кадри дуелі танків

Нагадаємо, експерт назвав основні недоліки танків Leopard 1.

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