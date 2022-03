Дуель Маска та Путіна, кабріолет від Кіма та "найсиніша армія світу": позитивні події за 14 березня

Щодня український народ показує ворогам, що наша сила - в єдності та позитиві.

Триває 19-й день героїчної боротьби українців проти російських окупантів. Підтримка України у світі зростає, дедалі більше відомих людей жертвують кошти та придумують різні способи, як допомагати громадянам України. Тим часом український народ бореться із загарбниками своїми методами, як, до прикладу, краде військову техніку у "другої армії в світі".

TСН.ua зібрав смішні меми, натхненні історії та веселі відео, аби підтримати дух кожного українця до боротьби проти окупантів.

Ілон Маск викликав Путіна на дуель

Американський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок. "Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка – Україна", – написав він у Twitter.

Окрім цього, відомий винахідник також розмістив на своїх сторінці веселі меми, які не можуть не тішити українців.

Віталій Кім подарував патрульним кабріолет, оснащений автоматом

Очільник Миколаївської області Віталій Кім зробив патрульним креативний подарунок. Посадовець надав миколаївським патрульним кабріолет BMW, зі встаноленим на ньому автоматом.

"Нам зробили подарунок, оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки кивають п’ятами дуже швидко. Керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції ось такий подаруночок. Берем його вже на озброєння", – сказав керівник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Даніла.

Учасники Євробачення 2006 від Литви переробили свою пісню на підтримку України

Литовський гурт LT United, який брав участь Євробачення 2006 з піснею-гімном "We are the winners of Eurovisio", переробив її на "You are the winners, Ukraina", аби показати потужну підтримку України та вірю у перемогу. Цікаво, що слово "Україна" музиканти вирішили не перекладати на англійську.

Литовські музиканти підійшли до створення пісні креативно. У композиції литовці посилають "русскій ваєнний карабль" у відомому всім напрямку. Легендарна фраза, яка вже стала символом боротьби з російськими окупантами і яка облетіла вже увесь світ, стала приспівом: "Русский корабль, иди на***. Слава Україні! Героям слава!".

Британський співак Том Оделл заспівав для україців на вокзалі Бухареста

Всесвітньовідомий британський співак Том Оделл заспівав для українців, які втекли від війни, на вокзалі Бухареста в підтримку України проти російських загарбників. Він виконав свою чуттєву пісню Another love, зігравши на синтезаторі.

Читайте також: