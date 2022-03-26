Дух українців - незламний: у харківському метро між вибухами відбувся концерт класичної музики (відео)

Музиканти виконали гімн України, а також твори Скорика, Баха, Шуберта тощо.

Навіть у такий важкий час для жителів міста-героя Харкова, які перебувають під постійними ворожими обстрілами" зіграли концерт класичної музики. Захід відбувся в одному з бомбосховищ Харкова.

Відео опублікували у телеграм-сторінці "Харьков NOW".

На одній зі станцій виступив струнний квінтет. Музиканти виконали гімн України, а також твори Скорика, Баха, Шуберта тощо. Перед виступом слово взяв міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Я пишуюся тим, що ми всі - харків'яни. Я пишаюся, що Харків - це місто-герой. Насправді, місяць назад ми думали зовсім по-іншому. Ми думали, як влаштувати фестиваль музики, але це було давно. І Харків сьогодні довів, що мирне місто може взяти разом з військовими, з бійцями Тероборони зброю в руки і захищати місто, і захищати всю Україну. Я пишаюся кожним із вас, бо ви всі - герої", - сказав Терехов.

Мета цього концерту - підняти бойовий дух кожного українця, аби приблизити перемогу України над Росією.