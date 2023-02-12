"Думали, що українська армія залишила країну": "вагнерівці" про участь у війні

"Вагнерівці" розповіли про свій досвід на війні в Україні.

Колишні бійці ПВК "Вагнер", які раніше працювали в російських колоніях, розповіли, що їхали воювати в Україну з "польськими найманцями".

Про це пише CNN.

Як вказано у виданні, бійці перебували нібито у полоні українських військових. Один з них відбував 20-річний термін за ненавмисне вбивство.

"Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей дістали поранення", - згадує окупант свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

Він розповів, що після поразки першої групи "відразу відправляють другу, а потім і третю.

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Другий колишній боєць пригадав, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів. Тоді через закладені міни семеро хлопців загинули одразу.

"Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб'ють", - каже він.

Він продовжує, що один чоловік залишився на позиції, це був його перший штурм.

"Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився.Про це доповіли командуванню, і все. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний", - розповів чоловік.

Колишні "вагнерівці" розповіли і про те, що їхній очільник Євген Пригожин особисто приїжджав у колонії, де вони відбували покарання. Він пропонував їм укласти шестимісячний контракт в обмін на помилування.

Чоловіки також запевняють, що не мали реального уявлення про те, що відбувається на війні в Україні.

"Ми думали, що битимемося з поляками та різними найманцями, німцями, ми не думали, що там залишився хтось з української армії - ми думали, що вони виїхали з країни", - каже один з них.

Також окупант заявив, що "ніхто не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких", і нібито дізналися про це тільки на території України.

Нагадаємо, що під Москвою місцеві мешканці виявили таємне поховання "вагнерівців", яких з України вивозять далекобійники.

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