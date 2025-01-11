"Думали, що жарт": жителька Курщини розповіла, як не вірила, що на вулицях ЗСУ, а не росіяни

Жителька зізнається, що коли вона почула, що на територію Курщини зайшли українські військові, то подумала, що це жарт.

Жителька села Козача Локня Курської області, що підконтрольне Силам оборони, розповіла, що на початку операції у серпні місцеві жителі дуже боялися українських військових.

Про це йдеться у сюжеті "ТРО Медіа".

"Пока вони (ЗСУ – Ред.) до нас относються нормально, хорошо. Вже п'ятий місяць, хлопці. Ми конешно первий місяць дуже їх боялися. Я правду вас говорю. Ми даже сиділи по хатах. Картоплю я копала вже в октябрі-місяці. Бо боялися на город вийти. Бо вони стріляли. А тоді ми їх спрашували, вони казали не боятися, бо ми збиваєм дрони. То тоді вже люди начали ходити на городи. Хлопці до нас относяться нормально, я поганого нічо не скажу", – розповідає місцева жителька на характерному для регіону суржику, що ближчий до української мови, ніж російської.

Тим не менш, російських солдатів вона називає "наші", а українських захисників – "ваші".

Жінка скаржиться, що про наступ українських військ місцеві нічого не знали, евакуація російська влада не проводила. Жителька зізнається, що коли вона почула, що на територію Курщини зайшли українські військові, то подумала, що це жарт.

"Машина їхала по дорогі, я остановила – ваші хлопці їхали на машині. Я ж не знала. Говорю: "Здравствуйте. Ребята, ето російскіє войска?". А вони кажуть: "українські". Я думала, він шутить. Це було в перший день (Курської операції – Ред.). Прошу, "хлопці, ви хоч не трогайте, ми – мирні жителі", – зазначає вона.

Нагадаємо, що ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

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