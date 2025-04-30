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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

"Думали, що з розуму зійдемо!": мешканці Дніпра розповіли про пережиту атаку

Люди пережили справжнє пекло.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Жителі Дніпра розповіли про жаливу ніч 30 квітня. Вони згадали, як були вдома з рідними та ховались від вибухів. Було дуже гучно, а все навколо заполонив їдкий дим пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами постраждалої, у сусідів всі вікна повилетіли, а у неї на даху будинку лежить шматок заліза. Дошки, шишер — усе розлетілося по території.

“Ми цілі але ми з дитинкою думали, що з розуму зійдемо. Я з внуком була. Ми лежали, ми лежали, легли вже спати з ним. І ми побачили, що воно спочатку засвистило, а потім ось цей огонь такий. Ми схопилися, а куди бігати? Бігати-то теж нікуди. Ну ми до стіночки прижалися так, що капітальна стіна, до неї прижалися під вішалку, залізли з ним і там сиділи”, — розповіла жінка.

Коли все затихло, вона вийшла подивитися, чи не “прилетіло” у дворі.

“Ні, дивлюсь, і сараї стоять, все стоїть на місці, а в інше окно глянула, вже пламя сіяє. Дитина сьогодні в школу не може піти, тому що його до сих порусять, ми на валерьянці сидимо. Були вибухи, все було, але воно якось було все далеченько, а ось це вже було перший раз таке, що це просто жах. Жах такого не передати нікому, не дай Бог. Я прошу Господа Бога, щоб він вас всіх хоронив, хлопці. Це страшно”, — констатувала жителька міста.

Нагадаємо, через нічну атаку росіян у Дніпрі загинула людина.

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