"Думав, у полоні битимуть, а виявилось навпаки": полонений строковик з РФ розповів про участь у війні

"Думав, у полоні битимуть, а виявилось навпаки": полонений строковик з РФ розповів про участь у війні

Морозов назвав українців сильним народом, який б'ється, як звірі, та вщент розбивають колони російської армії.

Полонений 22-річний російський військовий-строковик із Москви Олександр Морозов розповів, як прибув воювати до України під виглядом навчань та потрапив у полон.

Про це він розповів на пресконференції з іншими полоненими строковиками з РФ 14 березня.

"24 лютого 2022 року ми вторглися на територію України. Нам до останнього стверджували, що це будуть просто навчання на території Росії, навчання в полях, але в підсумку нас обманули", – сказав Морозов.

Він розповів, що по прибуттю до України військові РФ дісталися до міста Ромни Сумської області. Вони отримали завдання розбити блокпост і просто робити огляд автомобілів на наявність зброї.

Морозов також розповів, що в подальшому його матері вдалося домовитися з впливовими людьми про повернення сина додому. По нього до України вирушив капітан і при спробі вивезти строковика з Сумської області юнак потрапив у полон.

"Я вважав, що в полоні нас битимуть, принижуватимуть і просто не даватимуть нам ні їжі, ні води, а врешті виявилося, що все навпаки. Нам давали їжу, воду, було де спати, нас одягнули в теплі речі. У полях нам давали сухпайки, які були протерміновані просто на роки. Це було огидно", – розповів військовополонений.

Окрім того, він поскаржився, що дорогою до міста Ромни російська військова техніка постійно ламалася.

"Товариші українці – вони сильний народ, вони б’ються, як звірі. Їхня авіація, вони просто розбивають наші колони в пух і порох. З нашого боку дуже багато втрат, також техніки, сержантів, офіцерів, солдат багато. І ми хочемо це зупинити", ­– сказав Морозов.

Він також наголосив, що на пресконференції перебуває добровільно, як і решта його колег. Полонені хочуть розповісти світу правду про те, що відбувається на війні в Україні.

ТСН.ua