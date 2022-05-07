"Думав, укропи – село, нічого не можуть": військові РФ злякалися ЗСУ та шукають способи не брати участі у війні

"Думав, укропи – село, нічого не можуть": військові РФ злякалися ЗСУ та шукають способи не брати участі у війні

Російські військові, які на власній шкурі відчули силу ЗСУ, розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях.

Путінські "вояки" чекають на оголошення мобілізації та скаржаться один одному, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

Про це йдеться у новій перехопленій розмові двох військових РФ.

Під час розмови двоє окупантів обговорюють різні варіанти від'їзду з території України. Найімовірніший з них – відмова від участі в бойових діях: "Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…".

Також вони скаржаться на неочікувано сильну українську армію: "Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає".

Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього ЗСУ. Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю".

Нагадаємо, 7 травня іноземні ЗМІ повідомляли, що Путін підписав указ про перекидання військ з Сирії до України, бо йому потрібна хоч якась перемога до 9 травня. Цими силами він хоче прискорити процес захоплення Донбасу.

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