Думаємо про те, як обміняти українців на 102 російських військових, яких взяла у полон СБУ після жорстких боїв – Малюк

Василь Малюк повідомив, що після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені усі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

Бійці Служби безпеки України успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. Спецпризначенці СБУ провели філігранну операцію, у результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Спецслужба у перспективі уже думає про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу.

"Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними", – зазначив він.

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Малюк повідомив, що після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені усі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

"Повернення українських оборонців – це надпріоритне завдання, поставлене Верховним головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу", – зазначив голова СБУ.

За словами Малюка, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, СЗР та омбудсмена.

Нагадаємо, у Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полон понад 100 росіян. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 102 полонених росіянина ЗА РАЗ! Оце улов на Курщині!

Просування на Курщині! Росіяни здаються в полон цілими ротами!