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"Думаю, що наша артилерія подбає": Жданов пояснив, як ЗСУ можуть розсікти окупантів на півдні

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"Думаю, що наша артилерія подбає": Жданов пояснив, як ЗСУ можуть розсікти окупантів на півдні

Фото: Getty Images

Щоб розбити Південнобузьке угруповання російських військ, українській артилерії треба "подбати" про декілька старих понтонних мостів.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Коментуючи удари з боку ЗСУ по Дар'ївському мосту, вінзазначив, що "це єдиний стаціонарний міст, який з'єднує Нову Каховку і Херсон через річку Інгулець". 

Свою заяву експерт зробив у ефірі власного YouTube-каналу.

Так, Жданов пояснив, що треба зробити українським захисникам, щоб розбити угруповання російських загарбників на дві частини.

"Там залишається ще кілька понтонних мостів, які були наведені до війни. Вони старі, але їх можна використовувати. Я думаю, що наша артилерія подбає і про ці мости, щоб розсікти. Повне руйнування мостів через Інгулець фактично розсікає Південнобузьке угруповання російських військ на північну і південну компоненту. Тобто – на Криворізький і Миколаївський напрямок", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні Жданов назвав три варіанти дій для російських військ на півдні України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1178
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