"Думаю, що наша артилерія подбає": Жданов пояснив, як ЗСУ можуть розсікти окупантів на півдні

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Коментуючи удари з боку ЗСУ по Дар'ївському мосту, вінзазначив, що "це єдиний стаціонарний міст, який з'єднує Нову Каховку і Херсон через річку Інгулець".

Свою заяву експерт зробив у ефірі власного YouTube-каналу.

Так, Жданов пояснив, що треба зробити українським захисникам, щоб розбити угруповання російських загарбників на дві частини.

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"Там залишається ще кілька понтонних мостів, які були наведені до війни. Вони старі, але їх можна використовувати. Я думаю, що наша артилерія подбає і про ці мости, щоб розсікти. Повне руйнування мостів через Інгулець фактично розсікає Південнобузьке угруповання російських військ на північну і південну компоненту. Тобто – на Криворізький і Миколаївський напрямок", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні Жданов назвав три варіанти дій для російських військ на півдні України.

Рашисти намагаються втриматись на Миколаївщині

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