Думають, як зберегти владу: Піонтковський розповів, чи будуть "референдуми" на окупованій частині України

Тепер у Кремлі думають, як зберегти свою владу після провальної війни проти України.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері телеканалу Freeдом.

"Уже зрозуміло, що ідея з референдумами провалилась. Так само, як це було зрозуміло у перші дні війни, коли стало зрозуміло, що Росія ніколи не окупує Україну. Після Харківського контрнаступу та останніх подій всім стало розуміло, що Росія ніколи не отримає так званої "нічиї". Тобто фіксації нових територіальних захоплень, навпаки - доведеться віддавати. Зараз російська верхівка не стільки думає про знищення України, як про те, щоб під час поразки зберегти свою владу та майно. Ось над цими варіантами зараз працюють в Кремлі", - пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, Піонтковський розказав, як принизили Путіна на засіданні ШОС.

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