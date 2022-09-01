"Дурень думкою багатіє": експерт пояснив, чому Росія не зможе захопити всю Донеччину до нового дедлайну

На сьогодні російські війська не мають колишніх сил і можливостей, тож можуть робити лише вигляд бойових дій. Відтак, вони навряд чи зможуть захопити всю Донецьку область до 15 вересня.

Сили Росії зараз нагадують надутого дракона.

Про це військовий експерт та полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів у ефірі телеканалу "НТА", коментуючи новий дедлайн окупантів щодо виходу на межі Донеччини.

"Як у нас кажуть, дурень думкою багатіє. Вони вже намагалися захопити за три дні Київ, вони намагались захопити багато чого. Вони власне й південь України б не захопили у тому вигляді, в якому ми його маємо зараз, якби не зрада певних чиновників, які були на своїх посадах", – сказав експерт.

"На сьогодні сили Росії – це такий надутий дракон, який не небезпечний, який старий, але ще намагається грати у свою гру. Частину своїх військ вони перекинули на південь. Зараз вони хочуть якомога швидше під виглядом осіннього призову відмобілізувати армію, наповнити свіжим "м’ясом" ті війська, які у них є. Але досить маленькі об’єкти вони беруть місяцями. Те, що ми бачимо зараз, – можливостей у них немає. Єдине, що вони можуть зараз зробити, це робити вигляд бойових дій", – оцінив Притула.

Він додав – що довше російські війська робитимуть вигляд бойових дій, то довше при владі буде президент РФ Володимир Путін.

"Якщо він відведе війська, то його зразу свої ж там у Москві і прикончать. Тобто зараз люди кладуть свої голови з того боку за те, щоби просто їхній Путін був у владі, більше нічого їм не світить", – вважає полковник запасу СБУ.

Щодо ситуації на півдні, то вона для окупантів є складною, тож експерт дав їм єдину пораду – здаватися в полон.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через численні поразки армія Росії змушена знову змінити плани щодо повної окупації Донецької області. Тепер вони планують захопити регіон до 15 вересня.

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