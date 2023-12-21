"Дурість російська як була, так і є": окупант про великі втрати і фейкові перемоги армії РФ

Натомість дружина окупанта визнала, що Путін розв'язав війну і тепер не знає, що з нею робити далі.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Цього разу загарбник розповів дружині про замовчування командуванням реальних втрат. За його словами, тіла загиблих навіть не намагаються дістати, а рядових росіян просто кидають "на м'ясо" без підтримки авіації і артилерії.

"Нічого не дають, тому що дуже дорого. Вони навіть 200-х не дістають, щоб не платити (компенсації рідним. – Ред.). Безвісти зниклими оголошують. Рік, чи скільки контракт триває – а потім "копійки" виплачують", – розповідає росіянин.

За словами окупанта, командування давно вже прозвітувало про взяття позиції, яку вони безуспішно штурмують. Тому підтримки авіації та артилерії немає.

"У нас по галочці взагалі "ворота" взяті. "Ворота" – це де х*хли заїжджають, розвозять собі продовольство і боєприпаси. Якщо ми ці "ворота" візьмемо, то перекриємо їм дорогу. Але вони давно взяті за документами. Тому ні авіації, ні підтримки, нічого нема. 200 людей поклали і ще покладуть. Правильно, якби арта відпрацювала, реактивка, авіація залетіла б, а потім заходили люди", – розмірковує окупант.

На що дружина визнає, що "у Росії народу повно", тому і кладуть своїх солдатів "пачками".

"36 полк стояв. Вони заїхали без техніки, без мінометів, без усього – просто людей закинули. Х*хли дізналися і давай гатити з мінометів. Ну вони і втекли з позицій. Вони (командування. – Ред.) думають, що автомати – це все, вистачить", – додає окупант.

Загарбник розповідає, що з ним воюють росіяни, які воювали також в Афганістані чи Чечні. Вони запевняють, що війна в Україні набагато страшніша, ніж Афганістан чи Чечня.

"Дурість наша російська. Вона як була, так і є. Зате по телевізору як гладко все. Вони ж не кажуть, що це війна – "спецоперація". Він (Путін. – Ред.) розв'язав цю війну і сам не знає, що з нею робити", – відповідає дружина окупанта.

Перехоплення ГУР: окупант поскаржився на великі втрати і фейкові перемоги армії РФ

Раніше окупант розповів про великі втрати в підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять "Камазами", а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

Інший росіянин розповів, що в його підрозділі всі озлоблені і, напевне, перестріляють один одного.

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