"Дурні і ледачі": правозахисниця розповіла, які проблеми виникли у Шойгу із вербуванням зеків

У Росії починаються проблеми із мобілізацією злочинців до ПВК, яких кидають на війну проти України. Міноборони Росії та приватні військові кампанії не в змозі контролювати ув'язнених.

Таку думку висловила російська правозахисниця Ольга Романова 24 Каналу.

За її словами, попри те, що зараз Шойгу активно вербує ув'язнених до батальйону "Штурм", у його оборонному відомстві не знають, як керувати цим специфічним контингентом.

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Вона припускає, що російські силовики просто не хочуть їздити по Росії і спілкуватися із зеками. І хоч зараз вербування все ще триває, але ентузіазм впав.

Натомість керівник "Вагнера" Євгеній Пригожин, як колишній злочинець, розумів методику спілкування з ними і, певно, передав це своїм командирам.

"Міністерство оборони Росії, дякувати Богу, дурні, ліниві та корумповані, так само вони поводять себе і в тюрмах, просто туди не приїжджають", - вважає правозахисниця.

А от самому Пригожину, за її словами, заборонили вербувати зеків в Росії.

"Я так розумію, що зараз він відкочується назад до Африки. Тобто на позиції, де він був рік тому", – сказала спікерка.

Романова каже, що є ще одна важлива проблема з вербуванням зеків. В російські тюрми тепер прийшли з інших приватних військових кампаній. До цього Пригожин зберігав свою монополію, а нині там полює ПВК "Патріот", яка пов'язана із Сергієм Шойгу та більш небезпечні ПВК олігарха Ігоря Алтушкіна та Олега Дерипаски.

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"Путін днями буде зустрічатися з російськими олігархами, говоритиме зокрема і про це. Приватні воєнні кампанії в Росії досі заборонені, але Путін сам їх стимулює", – висловилася вона.

Щодо самих російських арештантів, то вони погоджуються йти на фронт, бо бачать в цьому єдиний шлях вийти з тюрми, адже умови там погіршуються щодня. Постійно відбуваються побиття, зґвалтування тощо.

Вона припускає, що через проблеми із вербуванням, міністерство оборони та ПВК перейдуть на "полювання" за "чиїмись батьками та дітьми".

"Тоді ми побачимо, чи зміниться настрій. Я гадаю, що ні, адже Росія спухла та розкисла, це зараз знерухомлена туша", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Ольга Романова інформувала, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин програв "перший раунд" бою з російською політичною елітою. Тепер його знову повернуть до Африки захищати інтереси Путіна, а через кілька років можуть просто "прибрати".

Майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман повідомляв, що завдяки успішним діям українських захисників в районі Бахмута вже зараз можна вважати, що ПВК "Вагнер" не є потужним угрупуванням. За його даними, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч, але зараз їх залишилося близько 7 тисяч.

В ISW заявляють, що конфлікт між Міноборони Росії та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг свого апогею на тлі Бахмутської битви. Російське керівництво планує скинути провину за провали "мобіків" на війні в Україні на Пригожина і його "вагнерівців".

За даними ЗМІ, зараз у Росії до складу бойовиків "Вагнер" набирають колишніх пацієнтів психдиспансерів. Під час запису до ПВК у чоловіків не вимагають жодних довідок, серйозного медичного обстеження не проводять.

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