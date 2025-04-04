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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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570
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1 хв

Дуже багато руйнувань: у Харкові унаслідок російських ударів під завалами є люди

У Харкові триває боротьба з наслідками чергової атаки росіян.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Харків 4 квітня 2025 року

Атака на Харків 4 квітня 2025 року / © t.me/kharkivlife

За попередньо інформацією, унаслідок ворожого удару на Харків, ще троє людей знаходяться під завалами, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це у повідомленні у соціальній мережі інформує міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, серед постраждалих є діти. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Раніше стало відомо про двох загиблих та 29 поранених унаслідок атаки ворога.

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