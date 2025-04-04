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- Війна
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Дуже багато руйнувань: у Харкові унаслідок російських ударів під завалами є люди
У Харкові триває боротьба з наслідками чергової атаки росіян.
За попередньо інформацією, унаслідок ворожого удару на Харків, ще троє людей знаходяться під завалами, триває пошуково-рятувальна операція.
Про це у повідомленні у соціальній мережі інформує міський голова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, серед постраждалих є діти. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Раніше стало відомо про двох загиблих та 29 поранених унаслідок атаки ворога.