Дуже “корисний вантаж” на голови окупантам: дронарі розповіли і показали, як працюють по ворогові

Дрон

Реклама

Третій Інтернаціональний легіон оборони України поділився деталями роботи по ворогові. Його активно нищать скидами з дронів.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Бойова робота

Воїни показали типове місце, де команда Mavic знаходить ворога. Щойно вони його помічають, на нього скидають боєприпаси, гранати, РПГ.

Реклама

«Ось ви можете побачити Mavic, який кидає гранати на ворога. Наша розвідувальна група знаходить їх за допомогою зума й тепловізора, а потім ми використовуємо бомбардувальники, які підлітають, знімають їх і скидають на них гранати. Росіяни ховаються в будівлях, у норах, безпілотник відлітає вище і скидає „корисний вантаж“ у ці нори або на будівлю», — розповідає оператор БпЛА Інтернаціонального легіону.

Задонатити підрозділу БпЛА 3-го Інтернаціонального легіону оборони України можна за посиланням.

Також кожен охочий може захищати вільний світ і палити окупантів власноруч, вступивши до одного з легіонів.

«Приєднуйся до хоробрих!» — закликають бійці.

Раніше на Курщині ворожі війська йшли штурмувати позиції Сил безпеки й оборони. Бійці полку ССО «Рейнджер» обійшли російські війська з боку та вступили з ними в контакт.