"Дуже поганий рекорд": Ігор Луценко шокував кількістю СЗЧ з армії у жовтні

В Україні за жовтень зафіксовано майже 22 тисячі випадків СЗЧ / © скриншот з відео

Реклама

Військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко повідомив, що кількість СЗЧ з армії у жовтні сягнула 21 602 випадки. Він наголосив, що це дуже погана тенденція, яку потрібно негайно виправити, щоб не сталось катастрофи.

Про це військовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Луценко зазначив, що кількість СЗЧ у жовтні — це рекорд за весь час. Він наголосив, що це дуже небезпечна тенденція, яка погано закінчиться, якщо на це не відреагувати.

Реклама

«Армія, котра відкочується — це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин — ось що є реальною небезпекою для існування України. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога — це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів», — наголосив він.

Ігор Луценко наголосив, що через дезертирство та СЗЧ в армії українські захисники змушені стикатись із великим навантаженням на фронті. Він додав, що через брак людей, на фронті величезні діри.

Військовий закликав суспільство не мовчати про проблему та реагувати на виклики.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко висловив ідею, яка, на його думку, може допомогти зменшити кількість випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ) серед українських бійців.