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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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777
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“Дуже жирно”: у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку

ЗСУ нанесли високоточний удар по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки ударів по окупованому Донецьку

Наслідки ударів по окупованому Донецьку. / © Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Донецьку сталася прицільна атака по російських військових.

Про це натякнув керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Наслідки ударів по окупованому Донецьку. / © Фото з відкритих джерел

Наслідки ударів по окупованому Донецьку. / © Фото з відкритих джерел

Лейтенант Андрій Коваленко, очільник ЦПД при РНБО, прокоментував події в окупованому Донецьку коротко, але недвозначно:

“Ювелірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно”.

Подробиць він не навів, але подібна риторика свідчить про високоточний удар по важливому скупченню російських сил або техніки.

Раніше повідомлялось, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Також нагадаємо, російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.

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