"Дуже акуратно рухаються": Арестович заявив, що окупанти розпочали наступ на Запоріжжі

"Дуже акуратно рухаються": Арестович заявив, що окупанти розпочали наступ на Запоріжжі

У напрямку Гуляйполя перебувають близько 10 тисяч військових РФ.

Російські війська розпочали наступ у Запорізькій області. Близько 10 тисяч окупантів рухаються на південь у напрямку міста Гуляйполе.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович розповів, що окупантам вдалося зайти у 2-3 населені пункти, але ЗСУ до цього готові.

"Нарешті південний фас російського угруповання прийшов у рух, рушив. Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони дуже акуратно, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки що в перші два-три (населені пункти. – Ред.) зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", – сказав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.