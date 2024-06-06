"Дуже багато чоловіків відправляють на війну в Україну": у Путіна з'явилася серйозна проблема

У президента країни-агресорки РФ з'явилася нова проблема. У Росії від початку повномасштабної війни продовжує скорочуватися народжуваність. У січні-березні 2024 року показник зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, багато людей тікає за кордон.

Про це пише The Wall Street Journal.

"За даними Росстату, у Бєлгородській області, яка межує з Україною, падіння склало 10,2%. А в деяких інших регіонах, а також в окупованому Криму, зниження народжуваності також було більшим, ніж у середньому по країні", – повідомляє видання.

Через такі показники російські демографи б'ють на сполох. Один із експертів розповів у коментарі виданню, що в багатьох російських містах народжуваність зменшується саме через мобілізацію, адже дуже багато чоловіків відправляють на війну в Україну.

Розв'язана Росією війна також вплинула на збільшення емігрантів. За даними видання, 2020 року кількість емігрантів в Росії становила близько 668 тисяч, що є найбільшим показником від 1992 року. Ще близько 450 тисяч росіян покинули країну у 2023 році.

Однак це не основна причина демографічної кризи в країні-агресорці. Ще однією із загроз життю росіян є алкоголь та наркотики.

"Демографи також занепокоєні тим, що війна може знову призвести до зростання так званих смертей від відчаю – від хвороб, пов'язаних з алкоголем, та інших причин. Пияцтво і наркотики вже давно є проблемою в Росії, тому там вважають, що "померти на війні почесніше, ніж від алкоголізму", – йдеться у статті.

Що такі демографічні показники призводять до сумних наслідків для РФ, адже попри мільйонне населення російському диктатору катастрофічно не вистачає людей для війни та працівників на підприємства, де виробляється зброя та снаряди, зазначає видання. Саме тому Путін оголосив 2024 рік роком сім'ї та обіцяє суттєві грошові винагороди родинам, які мають трьох і більше дітей.

Нагадаємо, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 тисяч військовослужбовців. За добу знищено 1300 окупантів.