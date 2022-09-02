Дуже багато населених пунктів на межі знищення, точаться жорстокі бої: ОВА - про ситуацію на Херсонщині

Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, на території окупованого регіону тривають бойові дії між ЗСУ та путінською армією.

За інформацією Херсонської ОВА, практично кожен другий будинок у селах - пошкоджений або знищений. Гуманітарна ситуація в деяких наслених пунктах - складна.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

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"Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Дуже багато населених пунктів на межі знищення. Практично кожен другий будинок у селах, які розташовані біля лінії фронту, пошкоджені або знищені. Півроку люди у цих селах перебувають без води та світла", - йдеться у повідомленні посадовця.

Він додав, від херсонців надходять повідомлення про численні факти крадіжок особистого майна з будинків, складів, аптек, а також шахрайських дій відносно пенсіонерів.

Відповідно до повідомленні ОК "Південь", тричі ворожа авіація атакувала позиції ЗСУ в Бериславському районі, без втрат. Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 виведений зі складу ворожих сил.Також українська авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і паливом, а також та по логістично-транспортних потужностях.

"ЗСУ уразили 9 ворожих пунктів управління, 2 поромні переправи, 2 пункти управління безпілотниками, а також нанесли удари по засобах ППО та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами", - написав очільник області.

Нагадаємо, за інформацією Сил оборони, російські злочинці не можуть перекидати на окуповані території Херсонської області свої резерви через знищену логістику.

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