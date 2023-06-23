"Дуже багато загиблих": Пригожин звинуватив МО РФ у завдаванні удару по "вагнерівцях", у Шойгу все заперечують (відео)

Ватажок терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК та вбили багато бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

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"Завдано ракетного удару по таборах ПВК "Вагнер". Багато жертв. За інформацією бійців-очевидців, удару було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО РФ", - сказав Пригожин.

Він заявив, що керівництво Міністерства оборони РФ "підло обмануло вагнерівців", коли він був готовий піти на поступки.

"Але ці мразоти не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло дуже багато бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок - за нами", - заявив Пригожин.

Зі свого боку у МО РФ заявили, що слова ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина не відповідають дійсності.

"Усі повідомлення, що поширюються в соціальних мережах від імені Є. Пригожина, і відеокадри про нібито "завдавання МО РФ удару по "тилових таборах ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією", - сказали у відомстві.

Пригожин заявив, що російські війська завдали ракетного удару по "вагнерівцям"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський олігарх, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав війну Росії в Україні, яку Кремль просуває як "спеціальну військову операцію", "бездарно спланованою операцією".

Крім того, Пригожин заявив, що повномасштабна війна проти України була потрібна, щоб “пропіарити армію РФ” та вручити очільникові Міноборони Сергію Шойгу звання маршала.

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