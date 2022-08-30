Дуже близькі до ядерної катастрофи: в Литві запропонували направити миротворців на ЗАЕС

Габріеліус Ландсбергіс наголосив, що світ ніколи не був настільки близьким до ядерної катастрофи, як зараз. Тому висловлювання жалю в ситуації із ЗАЕС - замало.

Про це він заявив 30 серпня перед засіданням очільників МЗС ЄС в Празі, повідомляє "Європейська правда".

Тому Габріеліус Ландсбергіс пропонує колегам з ЄС обговорити направлення миротворців до ЗАЕС.

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"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо. Я думаю, нам потрібно повернутися назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною", - сказав голова МЗС Литви.

Як відомо, місія МАГАТЕ 30 серпня вже прибула до Києва. На ЗАЕС фахівці вирушать вже цього тижня.

Нагадаємо, окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

Проте, як заявили у США, Росія не визнає загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС.

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