"Дуже болить місце, де було око": поранений Масі Найєм розповів про свій стан

"Дуже болить місце, де було око": поранений Масі Найєм розповів про свій стан

Відомий адвокат 5 червня отримав важке поранення на фронті та втратив одне око.

Поранений на війні Масі Найєм перебуває у лікарні в Дніпрі. Він розповів, що не може довго говорити або переписуватись, бо дуже болить голова - місце, де було око.

Про це він 9 червня написав у себе в Facebook.

Він подякував усім за підтримку.

"Без фото. Кому треба - за пару днів напишу, як побачитись. Але мені таки треба час на відновлення і повернення в те життя. Дякую ще раз. Я щасливий, що живий", - додав Найєм.

Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ 2015-2016 років, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

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