"Дуже чекаємо": Зеленський підтвердив, що США надають Україні сучасні системи залпового вогню HIMARS

"Дуже чекаємо": Зеленський підтвердив, що США надають Україні сучасні системи залпового вогню HIMARS

Президент Зеленський відреагував на рішення Вашингтона передати Україні сучасні РСЗВ HIMARS.

Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що до України направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення у ніч проти 3 червня.

Зеленський переконаний, що ця зброя справді допоможе рятувати життя українців і захищати нашу землю.

Президент подякував своєму американському колезі Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за таку підтримку і заявив, що Україна "дуже чекає" на це озброєння.

"Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень", - зазначив Зеленський.