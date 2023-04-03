Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дуже далекі від цього": Череватий відповів на заяву Пригожина про захоплення Бахмута

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1103
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дуже далекі від цього": Череватий відповів на заяву Пригожина про захоплення Бахмута

Фото: Associated Press

У Бахмуті бої точаться навколо будівлі міської адміністрації.

Російські загарбники залишаються "дуже далекими" від захоплення Бахмута, в той час, коли ватажок групи "Вагнер" Пригожина заявляє про те, що ситуація вкрай інша.

Інформацію про нібито захоплення росіянами міста-фортеці спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters.

«Бахмут — український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього», — сказав він.

Українські сили повідомили, що бої точаться навколо будівлі міської адміністрації, де група найманців "Вагнера" стверджує, що підняла російський прапор.

Нагадаємо, що окупаційні війська не полишають спроб атакувати Бахмут. Попри це, загарбникам не вдається досягнути бажаного. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1103
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація