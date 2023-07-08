"Дуже деморалізуючий фактор": боєць ЗСУ розповів, як саме Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

Україна отримає касетні боєприпаси від США. Один такий снаряд завдає ворогові ураження, який в 5 разів перевищує один постріл САУ.

Про це розповів військовий ЗСУ Євген Ієвлєв, повідомляє Еспресо.

"Касетні боєприпаси будуть помічними на будь-якому напрямку. Це також один із факторів, який буде деморалізувати ворога. Одна справа, коли вони сидять і розуміють - зараз прилетить міна, а там працює М777, але розвідка бачить, коли САУ розвертає стволи", - сказав військовий.

Боєць ЗСУ пояснив, що такі снаряди будуть безпечнішими для українських воїнів, але смертоноснішими для росіян.

"Що таке касетний боєприпас? Ми його можемо пускати з відстані у 25 км, з позицій, які ворог не побачить. Це дуже деморалізуючий фактор. З одного боєприпасу ми зможемо нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. У нас з'явилась можливість кошмарити їхні тили, розбирати тили. У нас такий бій на дистанції - ми їх розбираємо безпечно для себе і робимо це щодня", - розповів Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це оголосили у США 7 липня. Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у США щодо того, чи постачати Україні суперечливі боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

Так, пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що у Києві розуміють застереження щодо застосування касетних боєприпасів, але Збройні сили України будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей. Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже обережно.

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