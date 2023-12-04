"Дуже для нас небезпечно": РФ активізувала наступ на сході України – Жорін

Жорін нагадав українцям, що ворог не збирається зупинятись на якихось окремих цілях, а прагне знищити всю Україну.

Російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій, зокрема на Сході.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

"Для нас це не є якоюсь несподіванкою: вони накопичували сили весь цей час, та й зараз продовжують це робити", – каже Жорін

Військовий вважає, що наступальні дії РФ будуть і на Авдіївському, і на Куп‘янському, і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж.

"Варто усвідомити, що ворог не збирається зупинятись на якихось окремих цілях – містах, вулицях. Буде тиснути доки може, тому що основна його мета – знищення всієї України. Обманювати себе, що проміжних цілей достатньо, дуже для нас небезпечно", – наголосив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Раніше Максим Жорін заявив, що сьогодні багато українців живуть у мріях, а реальність – інша.

Читайте також: