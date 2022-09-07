"Дуже душевно" більше не буде: у Зеленського радять росіянам забиратися з українського Криму

Росіянам, які незаконно приїхали до окупованого Криму, уже зараз варто повертатися до РФ.

Про це заявила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на брифінгу.

"Звертаємось окремо до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму. Так, в Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію вже зараз просимо вас поїхати до себе додому до Тюмені, Еліста, Саранська, Іркутська чи звідки ви понаїхали. Їдьте, навіть коли зовсім не хочеться", - сказала вона.

Нагадаємо, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, як кримчанам підготуватися до деокупації.

Своєю чергою, представництво президента України в Криму опублікувало алгоритм дій та рекомендацій під час деокупації для населення Криму.

Як повідомлялося, ГУР просить жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти "найпопулярніші" місця для відвідування", де базуються колаборанти та окупаційні війська.

Раніше американський генерал назвав термін, коли Україна поверне Крим.

Читайте також: