"Дуже-дуже мало добровольців": начальник ТЦК розповів про ситуацію з мобілізацією

За його словами, зараз, через понад пів року після початку повномасштабного вторгнення, добровольців приходить "дуже-дуже мало".

Наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

Про це розповів начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб в інтерв'ю Hromadske.

За його словами, на початку повномасштабної агресії військкомати зіткнулися з деякими складнощами через великий потік добровольців.

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"Їх усіх треба було призвати згідно з чинним законодавством, щоб у людей потім не було жодних запитань до територіального центру чи до Збройних сил. Всіх призвали", — зазначив Тригуб.

А зараз, через понад пів року після початку повномасштабного вторгнення, добровольців приходить "дуже-дуже мало".

"Приходять, але дуже-дуже мало. Усі черги в територіальні центри, які показують по телебаченню, — це черги людей, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію чи мають якісь інші питання. Зі 100 людей добровольців буде приблизно троє. А на початку агресії із кожної сотні лише троє приходили по довідки", — каже полковник.

Раніше начальник ТЦК розповів, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

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