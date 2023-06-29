"Дуже гаряче": росіяни завдають масованих ударів на Авдіївському напрямку

Окупаційні війська РФ намагаються завади просуванню Збройних сил України. Останніми днями росіяни посилили штурмові дії та обстріли в районі Авдіївки Донецької області.

Про це "24 Каналу" розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Масованими обстрілами агресорка Росія відповідає на звільнення від окупантів близько півтора кілометра території на північ від міста.

"Дуже гаряче на нашому напрямку. У середньому відбувається від 20 до 30 масованих обстрілів Авдіївки на добу. Також від 150 до 250 обстрілів – по позиціях навколо міста", – розповів Барабаш.

Цієї ночі штурмова активність росіян зменшилася, але сприяла цьому дощова погода. Втім, малу кількість штурмів вони компенсували масованими обстрілами.

"Важко, але контрольовано. Хлопці навіть мають певний оперативний успіх. Не витрачають жодної нагоди для найменшого штурму", – зазначив Барабаш.

Контрнаступ ЗСУ

Видання Washington Post пише, що мінні поля не скасовують наступ ЗСУ, а лише сповільнюють його. Наразі військам доводиться пробиратися крізь щільні мінні поля, які росіяни облаштували перед своїми основними позиціями.

В українському Генштабі наголошують, що Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Українські захисники ведуть наступ широким фронтом.

Аби стримати активність ЗСУ, російська окупаційна армія вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що триває наступальна операція наших Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямку Кліщіївки українські військові просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м. На Бердянському напрямку є просування 1300 м.

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