"Дуже хочу, щоб діти повернулися 1 вересня до школи": Зеленська про відновлення навчальних закладів та допомогу партнерів

"Дуже хочу, щоб діти повернулися 1 вересня до школи": Зеленська про відновлення навчальних закладів та допомогу партнерів

Перша леді зазначила, що наразі в Україні 1600 шкіл, або повністю, або частково зруйновані.

Перша леді Олена Зеленська розповіла про план відновлення шкіл, які зруйнували, або пошкодили російській окупанти внаслідок повномасштабного вторгнення.

Про це вона розповіла 31 травня в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону

"Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до школи. Як цей процес буде працювати, як нам вдасться, і скільки шкіл зможе запрацювати. Тому що ви знаєте, що наразі 1600 шкіл, або повністю, або частково зруйновані і літом будемо працювати над тим, щоб відновити і будівлі, щоб діти пішли спокійно до школи в тих регіонах, де це буде можливо фізично зробити через безпеку", - зазначила вона.

Олена Зеленська також наголосила, що її син хоче до школи, до дітей, хоче спілкуватися.

"Наразі зараз це не дуже можливо. Будемо сподіватися, що все ж таки літо дасть нам змогу побачити нові можливості для всіх дітей", - резюмувала перша леді.

Перша леді також наголосила, що у Міністерства освіти є план з 11 пунктів про повернення дітей до школи, і вона також працює над цим питанням.

"Знову ж таки, повертаючись до моїх зустрічей і телефонних розмов х першими леді, я запросила кілька з них взяти участь у будівництві нових, або відновленні зруйнованих шкіл. Щоб це, наприклад, була франко-українська школа. Вони будуть опікуватись нею після війни. Це був би гарний знак нашої дружби", - наголосила вона.

ЮНІСЕФ запропонував Олені Зеленській взяти участь в проекті "Back to school". Вони також беруться за відбудову шкіл, зараз вони цікавляться однією із шкіл, і вже розробляється проект.

"А також адаптація дітей до повернення до школи і психологічні практики. Мені здається, що зараз ми також можемо підтримати нормальне повернення наших дітей до школи, тим, щоб зараз не давати забувати їм українську мову, літературу та історію.Я також під час спілкування з нашими партнерами за кордоном прошу їх, щоб вони включили їх в свої освітні програми. Тому що багато наших дітей зараз інтегровано у школи Польщі, Франції, Німеччини, щоб діти отримували і уроки української мови, літератури та історії", - повідомила вона.

Олена Зеленська у розмові з Німеччиною запропонувала, щоб українські вчителі, які зараз перебувають за кордоном, також брали участь у навчанні як вчителі.

"Також треба підсилити роботу багатьох українських суботніх шкіл. Влітку вони могли б працювати більше годин, або днів, що наші діти, окрім навчання в закордонних школах, вивчали ті предмети, які зараз вони не вивчають у школах", - наголосила Зеленська.



Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, як повідомила дітям про початок війни в Україні.

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