Дуже хочуть переговорів: Данілов про новий виток ядерного шантажу РФ

Москва прагне якнайшвидше вийти на переговори та використовує для цього всі наявні засоби, в тому числі ядерний шантаж.

Заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що Росія передала Білорусі комплекси "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є блефом.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час дискусії “Україна перед обличчям зовнішніх викликів”, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується ядерної зброї — чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - зазначив він.

Він заявив, що Москва прагне якнайшвидше вийти на переговори та використовує для цього всі наявні засоби, в тому числі ядерний шантаж.

"Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що дуже важливими будуть результати візиту до Пекіна президента Франції Емануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявляв, що Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні, якщо отримає дозвіл Пекіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Латвії назвали плани Москви про "ядерку" в Білорусі "актом розпачу".

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