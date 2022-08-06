Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дуже красномовне мовчання": Зеленський дорікнув Amnesty International у контексті ситуації на ЗАЕС

Дата публікації
Перегляди
1581
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дуже красномовне мовчання": Зеленський дорікнув Amnesty International у контексті ситуації на ЗАЕС

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський дорікнув організації Amnesty International за мовчання щодо обстрілів російськими військами Запорізької АЕС в Енергодарі.

Президент зауважив, що обстріли ЗАЕС – злочин проти права на життя кожної людини.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 6 серпня.

"Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", – заявив Зеленський.

Сильні результати ЗСУ та нова зброя від США – звернення Зеленського за 6 серпня

Сильні результати ЗСУ та нова зброя від США – звернення Зеленського за 6 серпня

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти відкрили вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика станції. 

Потім увечері загарбники знову обстріляли ЗАЕС з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1581
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація