"Дуже красномовне мовчання": Зеленський дорікнув Amnesty International у контексті ситуації на ЗАЕС

Президент зауважив, що обстріли ЗАЕС – злочин проти права на життя кожної людини.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 6 серпня.

"Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації", – заявив Зеленський.

Сильні результати ЗСУ та нова зброя від США – звернення Зеленського за 6 серпня

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти відкрили вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика станції.

Потім увечері загарбники знову обстріляли ЗАЕС з реактивних систем залпового вогню.

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