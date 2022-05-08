"Дуже маленькі шанси, що залишився хтось живий": Гайдай про удар росіян по школі у Білогорівці

"Дуже маленькі шанси, що залишився хтось живий": Гайдай про удар росіян по школі у Білогорівці

Напередодні, 7 травня, окупанти держави-терористки завдали аваудару по школі в Білогорівці на Луганщині.

Оскільки удар був дуже потужним, то шансів у людей вижити практично не було. Більшість людей, для яких навчальний заклад був сховищем, загинули.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Невтішні новини. Школу зруйнував не артилерійський снаряд, а авіабомба. Вибух був всередині. Враховуючи те, що це була авіабомба, а не артилерійський снаряд, то під час вибуху була величезна температура. Школа склалась сама по собі, повністю. Дуже маленькі шанси, що там залишився хтось живий", - наголосив очільник області.

За інформацією Гайдая, у школі перебували близько 90 людей. Відомо, що 30 осіб евакуювали. Втім, ймовірно, 60 мешканців села загинули.

Працівники ДСНС продовжують працювати на місці авіаудару. Гайдай каже, що будівля внаслідок удару повністю зруйнована. Тобто бомба була великої потужності.

Як повідомлялося, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

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