"Дуже небезпечний час до 30 грудня": експерт прогнозує, що Росія може посилити удари та підключити балістичні ракети

Роман Світан переконаний, що Росія поки не загнана в глухий кут; це можна зробити тільки економічними санкціями, а якраз вони останнім часом не вводяться.

Росія може посилити ракетні удари по Україні, особливо перед Новим роком.

Дуже небезпечний час до 30 грудня: окупанти можуть посилити удари по енергетичній інфраструктурі, можуть підключити балістичні ракети, ті ж "кинджали".

Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчі 1-3 місяці можуть бути вирішальним етапом у війні в Україні. Росіяни будуть продовжувати йти, тому що вони все поставили на кін.

Відповідаючи на запитання, чи згодний він з тим, що Росія зараз найнебезпечніша, бо вона загнана в глухий кут, Світан зазначив, що це не так.

"Росія поки не загнана в глухий кут. Це можна зробити тільки економічними санкціями, а якраз вони останнім часом не вводяться. Навпаки - знімаються. Ми бачимо зернові угоди, коли знімаються з Росії санкції по зерну, по руху товарів, кораблів... знімаються санкції по руху першого переділу після газу – це добрива. Зараз постійно мусуються вголос про прокачування аміаку через Україну", - сказав він.

Якщо, за словами експерта, з Росії зніматимуть санкції, а не вводитимуть, вона у жодний глухий кут загнана не буде. На думку Світана, РФ може у такому режимі працювати кілька років, а то й десяток років, як мінімум.

"Якщо немає фінансового тиску, вона стійка в цьому плані, ресурсна країна. Для того щоб її хоча б почати тиснути, придавлювати, і у військовому відношенні, в тому числі, світ повинен приймати рішення про введення повного ембарго на будь-який рух з росіянами. Тобто переводити їх в режим Північної Кореї або Ірану, хоча там теж є певні поблажки", - зазначив він.

Світан переконаний, що Росія ще бачить світло в кінці тунелю і може щось планувати.

"Я б не сказав, що зараз Росію загнали в кут. Вона може щось планувати. Військово-політичне керівництво Росії виходячи з тієї ситуації, в яку потрапило, також може прогнозувати певні дії або бездіяльності світових лідерів. Тому вони ще бачать світло в кінці тунелю", - сказав він.

Світан додав, що Данілов точно правий, тому що росіянам доведеться реагувати на дії України.

"Наша армія готова зараз виконувати наступальні дії за певними напрямками. Ці напрямки ще з літа зрозумілі. У Крим ми могли зайти і влітку. Якщо б не пішли з Балаклії на Куп'янськ уздовж аміачної труби, а, припустимо, використовуючи резерви, виконати рух з Орехово на Мелітополь. Зараз ми вже в Криму були б", - додав полковник запасу ЗСУ.

За словами військового експерта, є купа питань, купа моментів, якими керують політики, військово-політичне керівництво і геополітики, в тому числі.

"Зараз ми перебуваємо у такій ситуації, коли ми дійсно можемо виконати певні наступальні дії, росіяни цього побоюються. Ось тут у них велика проблема. Вихід на будь-яку точку Азовського узбережжя – це розсічення сухопутного коридору з Кримом. Значить, їм доведеться виходити із Запорізької та Херсонської областей, запечатуватися в Криму, і далі вони будуть його втрачати. Або вихід наших військ з-під Сватового в бік Щастя на Луганськ і далі - на Таганрог, також може відсікти практично все російське угруповання в Україні від постачання. Залежно від певних наших дій росіяни планують певні контрзаходи", - пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, нещодавній вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію. Це значно ускладнить Росії завдавання ракетних ударів по енергетичних об'єктах України.

Російські ракети - у пастці: українці розробили унікальний комплекс! | Мар'ян Сулим

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