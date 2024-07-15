Дуже оптимістична динаміка: експерт проаналізував липневі втрати росіян у техніці

У першій половині липня 2024 року дуже оптимістичний вигляд має динаміка знищення ствольних артилерійських систем окупантів – 725, а також автомобільного транспорту ворога – 910, що, загалом, цілком очікувано.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він, зокрема наголосив, що контрбатарейна боротьба Сил оборони України, попри дефіцит БК, що зберігається, за показниками ефективності набагато вища, ніж в окупаційних військ РФ, що воюють в більшості своїй старими радянськими системами і застосовують неякісні північнокорейські боєприпаси, що вносить свої негативні корективи в їх коефіцієнт корисної дії.

"Автомобільний транспорт, який практично замінив бронетехніку, у міру нарощування складової цієї заміни, знищується або стабільно багато, або з приростом. У свою чергу, перша половина липня показала низьку кількість знищуваних компонентів ОБТ (основний бойовий танк ред.) – 115 та ББМ (бойова броньована машина - ред.) – 276. Але це не від того, що у нас немає засобів їх знищення або вони стали більш броньованими та непробивними. Ні", - зазначив Коваленко.

Експерт зазначив, що низькі показники втрат ОБТ і ББМ підтверджують інформацію, що окупанти мінімізували їх застосування на ЛБЗ (лінія бойового зіткнення - ред.) в ході штурмів і в основному кидають на прорив піхоту. Це своє чергу є прямим свідченням того, що командування окупантів, з урахуванням можливостей їх ВПК, переходить в режим економії техніки, компенсація якої російській промисловості дається дедалі складніше.

"Командування РОВ (російських окупаційних військ - ред.) з переходом у режим економії ОБТ і ББМ їх накопичуватиме для вирішальних проривів і під час звичайної штурмової діяльності обходиться малою механізованою комплектацією. У свою чергу, у кількісній компенсації ствольної артилерії, не дивлячись на втрати, вони поки не відчувають дефіциту, а тому ця компонента ще довго домінуватиме у РОВ", - резюмує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки систем Patriot потрібно Україні для повного захисту.

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