"Дуже погана ситуація": чому в армії Росії виникла проблема з резервами

Російській армії дійсно не вистачає резервів особового складу на війну в Україні, хоча мобілізаційний ресурс РФ оцінюється в 17-18 млн людей.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

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"Це не "хитра гра" противника. Тут вже не до гри. Є підтвердження, що в Росії з резервами дуже погана ситуація. Пропагандисти змінюють риторику і говорять, що "як же добре українці і росіяни раніше жили" (заява пропагандистки Маргарити Симоньян. – Ред.), а російські політики говорять про необхідність переговорів", – зазначив він.

Жданов звернув увагу, що наразі призупинено відправлення резервів з Росії до України. На його думку, це говорить про те, що дуже багато "відмовників".

"Люди не розуміють, за що воювати, яка ідеологія цієї війни. Без ідеології ніхто воювати не буде, солдат не буде ризикувати своїм життям. Це наразі головна проблема РФ. Тому у них дійсно величезні проблеми з резервами. У березні і навіть ще у травні резерви знаходилися, а вже влітку – ні. Хоча мобілізаційний ресурс в Росії оцінюється в 17-18 млн людей", – підсумував експерт.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому окупанти не можуть форсувати Дніпро на Херсонщині.

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