"Дуже потужна і важка була бойова робота": Гуменюк розповіла деталі атаки по Одещині

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області. Попри ефективність протиповітряної оборони, деякі ворожі об'єкти все ж не вдалося знищити.

Про це повідомила речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону

"Очевидно, що ворог намагається промацати цільність протиповітряної оборони. Вони розуміють, що портова інфраструктура для нашого регіону є пріоритетною, і вона, напевно, надійно захищена. Саме тому і масована і комбінована атака відбулася цієї ночі. 19 ударних дронів типу "Шахед" були запущені, всі знищені Силами протиповітряної оборони. Дуже потужна і важка була бойова робота", - сказала вона.

Однак влучень не вдалося уникнути.

"На жаль, внаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави ставалося. На жаль, відбулося влучання, тому що аж 12 "Калібрів" ворог спрямував по півдню України. Один був знищений над Миколаївщиною, один - над Кіровоградщиною. Це важка і довга дуга в бойовій роботі, все ж таки вона була відстежена силами ППО і відпрацьована. Але відбулося влучання, ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. "Онікси" є надзвуковими ракетами, їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було порожнім. Але сам факт влучання в інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди, є для ворога пріоритетним. І фактично зруйнований морський вокзал в Одесі. Це підступна тактика ворога - бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ випустили 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс" по Одеській області, що мало свої наслідки для міста.

Про наслідки атаки читайте у нашій новині.

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