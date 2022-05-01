"Дуже предметні переговори": Зеленський розповів, що обговорював зі спікеркою Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський подякував спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за допомогу у припиненні російської агресії.

Глава держави обговорив з Пелосі ключові питання допомоги Україні у війні з Росією.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні 1 травня.

"Обговорив ключові питання допомоги нашій державі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу. Ми вдячні усім партнерам, хто надсилає світу і Росії такі важливі сигнали підтримки України, відвідуючи нашу столицю в цих умовах і в такий складний час. Провели з пані Пелосі чотири години. Дуже предметні переговори. Як то кажуть, багатоаспектні. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі США", - зазначив він.

Зеленський подякував за особистий внесок у зміцнення взаємодії України та США.

"Подякував за відродження історичної програми ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захисту свободи в Європі, тож може зробити це вдруге. Обговорили конкретні напрямки, як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу, допомогти в боротьбі за нашу свободу. Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні. 33 мільярди доларів США. Обговорили, яким чином можна посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни, щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції. Відчув підтримку наших ініціатив. За вагомий особистий внесок у зміцнення нашої взаємодії та особисту щиру участь в захисті свободи нагородив пані Пелосі Орденом княгині Ольги", - заявив президент.

Нагадаємо, що американський Сенат схвалив програму ленд-ліз. Що це таке - у нашому матеріалі.