Ми стоїмо перед воронкою геополітичної м'ясорубки - Клімкін про майбутнє

На думку Павла Клімкіна, диверсії на Північних потоках можна і потрібно вважати актом агресії проти НАТО та країн-членів Альянсу, з усіма наслідками.

Вибухи на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" дуже схожі на диверсію.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Пало Клімкін.

"Кому це було б вигідно? Тільки Росії - щоб не дати Європі пройти зиму без ускладнень. І звісно понизити градус негативної реакції на комедію у вигляді фейкових референдумів", - зазначив він.

Якщо це буде доведене, то, на переконання Клімкіна, такі диверсії можна і потрібно вважати актом агресії проти НАТО та країн-членів Альянсу. З усіма наслідками та із задіянням статті 5 Договору про НАТО - щодо колективної безпеки.

"Цілком можливо, що ми стоїмо перед воронкою геополітичної м'ясорубки, що змінить світ", - резюмував ексочільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм. Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії.

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