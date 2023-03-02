Дуже схожий на Мауглі: Піонтковський пояснив, чому у Путіна фейковий вік

Путін - засекречений об’єкт. Незрозуміло навіть, який у нього вік.

У Путіна все засекречено і насправді його батьки фейкові — таку думку висунув російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Freeдом”.

“Він на два роки старший, ніж вказано у його документах. В 9-річному віці Путін приїхав до далеких родичів, які його всиновили і є його офіційними батьками. До цього той проживав у грузинському селі зі своєю рідною матір’ю. Путін був настільки схожим на Мауглі, що його довелося відправити в перший клас і в документах вказати, що йому 7 років”, - зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, що Путін після провокацій під Брянськом скасував поїздку на Кавказ і заслуховує звіти силовиків.

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