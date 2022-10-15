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Дуже швидко втікали: окупанти на Херсонщині покинули цілі арсенали боєприпасів

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Дуже швидко втікали: окупанти на Херсонщині покинули цілі арсенали боєприпасів

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

У звільнених ЗСУ населених пунктах виявлено покинуті окупантами боєприпаси до реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, які невдовзі повернуться до ворога.

У деокупованих населених пунктах Херсонщини підрозділи ЗСУ виявили арсенали зброї окупаційних військ. 

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

У покинутих окупантах складах українські військові затрофеїли пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, понад 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Усі ці снаряди, як обіцяють в ОК “Південь”, найближчим часом буде “повернуто” їхнім власникам “найкоротшим способом доставки”.

Упродовж бойового дня 14 жовтня на південному фронті підтверджені втрати противника складають: 

  • 18 військових; 
  • 2 самохідні гаубиці “Мста-С”; 
  • 2 реактивні системи залпового вогню “Град”; 
  • 1 самохідна гармата 203 калібру “Піон”;
  • 4 одиниці авто-бронетехніки; 
  • 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Окрім того, пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці “Мста-С”, 1 “Град”, 1 крупнокаліберну гармату “Гіацинт-Б”, 1 танк та іншу броньовану техніку.

Нагадаємо, на окупованих територіях півдня України росіяни посилили перевірки на блокпостах, а фільтраційні заходи стали жорсткіші.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2356
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