Дуже швидко втікали: окупанти на Херсонщині покинули цілі арсенали боєприпасів

У звільнених ЗСУ населених пунктах виявлено покинуті окупантами боєприпаси до реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, які невдовзі повернуться до ворога.
У деокупованих населених пунктах Херсонщини підрозділи ЗСУ виявили арсенали зброї окупаційних військ.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
У покинутих окупантах складах українські військові затрофеїли пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, понад 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.
Усі ці снаряди, як обіцяють в ОК “Південь”, найближчим часом буде “повернуто” їхнім власникам “найкоротшим способом доставки”.
Упродовж бойового дня 14 жовтня на південному фронті підтверджені втрати противника складають:
- 18 військових;
- 2 самохідні гаубиці “Мста-С”;
- 2 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 1 самохідна гармата 203 калібру “Піон”;
- 4 одиниці авто-бронетехніки;
- 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі.
Окрім того, пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці “Мста-С”, 1 “Град”, 1 крупнокаліберну гармату “Гіацинт-Б”, 1 танк та іншу броньовану техніку.
Нагадаємо, на окупованих територіях півдня України росіяни посилили перевірки на блокпостах, а фільтраційні заходи стали жорсткіші.
Читайте також: