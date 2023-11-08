"Дуже сильно гатять": Барабаш повідомив, як окупанти готуються до третього штурму Авдіївки

Вже два дні погода сприяє тому, щоб ворог відновив наступ на Авдіївку.

Російські війська готуються до третього штурму Авдіївки, про що свідчить збільшення кількості ворожих обстрілів та застосування безпілотників.

Про це очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив у ефірі телемарафону 8 листопада.

Барабаш описав підготування окупантів до третьої хвилі наступу на Авдіївку та розповів про обстріли міста.

Ситуація в Авдіївці на 8 листопада

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"Третя хвиля поки не розпочалася, але вони (росіяни – ред.) готуються: це видно і по кількості обстрілів, які вони ведуть по території міста і по позиціях, і як працює їхня безпілотна авіація. Дуже багато вони її застосовують. Дуже багато авіабомбових ударів. Вчора взагалі за 20 хвилин 12 КАБів залетіло в місто – в міську забудову, в центральну частину. Дуже сильно гатять вони", – розповів очільник військової адміністрації.

За його словами, російські загарбники почнуть знову штурмувати Авдіївку, коли трішки просохнуть ґрунти.

"Розуміємо, що як тільки зараз трішки ґрунти просохнуть, ця третя хвиля почнеться. Сьогодні – вже другий день, коли погода сприяє цьому", – звернув увагу барабаш.

Він також повідомив, що за попередніми підрахунками, Росія втратила в боях за Авдіївку 3-4 тис. бійців загиблими та близько 7-8 тис. – пораненими.

Нагадаємо, напередодні Барабаш повідомив, що російські загарбники намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод, і постійно його штурмують.

За повідомленням Генштабу ЗСУ на 8 листопада, на Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське. ЗСУ протягом доби відбили там 14 ворожих атак.

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