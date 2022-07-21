"Дуже складний період": розвідка назвала головне завдання ЗСУ у війні до осені-зими

Період осені та зими є дуже складним для ведення бойових дій. Тож перш за все українським військам необхідно зупинити наступальний порив, темп російських окупантів.

Союзники України розуміють це та постачають необхідну військову техніку.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив на брифінгу 21 липня.

"Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. Через те на сьогодні будуть критичні питання. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп Росії", – пояснив представник розвідки.

"Відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного головнокомандувача щодо проведення операцій", – додав він.

Скібіцький запевнив, що союзники України все це розуміють та постачають військову техніку, що допомагає ЗСУдосягати успіхів на фронті. Зокрема, системи HIMARS та артилерія 155-го калібру вже дозволили знищити чимало пунктів управління окупантів та змусити загарбників відвести їхні склади від лінії фронту.

"Це все впливає на темп наступу, на бойові дії, тому що збільшується плече підвозу й у ворога з’являється страх, що він може бути знищений. І це реальність, яка на сьогодні вже є", – зауважив представник ГУР.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, президент Росії Володимир Путін до середини вересня хоче анексувати п’яту частину України. Для цього й планують провести псевдореферендуми.

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