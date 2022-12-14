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Дуже скоро: полковник ЗСУ розповів, коли Росія може знову мастштабно атакувати Україну ракетами

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Дуже скоро: полковник ЗСУ розповів, коли Росія може знову мастштабно атакувати Україну ракетами

Фото: Getty Images

Україна збиває практично 100% Shahed і 80-85% ракет, розповів Світан.

Російські військові наступного тижня можуть здійснити нову масовану ракетну атаку по українських містах. 

Таке припущення 24 каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, підготовка до нового масованого удару в Росії триває близько двох тижнів. Тому новий обстріл може відбутися не раніше наступного тижня. Також він додав, що траєкторію ракет ворожі війська постійно змінюють. 

Однак, як зауважив Світан, у Росії відчутні логістичні проблеми через атакі на "Енгельс" та "Дягілево". До того ж, там розуміють, що Україна відстежує рух ракетоносіїв ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 до Уралу, як мінімум.

"Вони, найімовірніше будуть змінювати маршрути польотів рекет та ракетоносіїв. А це збільшить час підготовки", – зазначив військовий експерт.

Останній масований удар Росії 

Остання масована атака була 5 грудня. Тоді Росія випустила по Україні понад 70 ракет, із них - 60 вдалося збити українській ППО. Від ракетних ударів постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони. 

Найбільше постраждала після атаки 5 грудня енергосистема Одеси та прилеглих районів. 

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Дата публікації
Перегляди
448
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