Дуже скоро: полковник ЗСУ розповів, коли Росія може знову мастштабно атакувати Україну ракетами

Російські військові наступного тижня можуть здійснити нову масовану ракетну атаку по українських містах.

Таке припущення 24 каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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За його словами, підготовка до нового масованого удару в Росії триває близько двох тижнів. Тому новий обстріл може відбутися не раніше наступного тижня. Також він додав, що траєкторію ракет ворожі війська постійно змінюють.

Однак, як зауважив Світан, у Росії відчутні логістичні проблеми через атакі на "Енгельс" та "Дягілево". До того ж, там розуміють, що Україна відстежує рух ракетоносіїв ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 до Уралу, як мінімум.

"Вони, найімовірніше будуть змінювати маршрути польотів рекет та ракетоносіїв. А це збільшить час підготовки", – зазначив військовий експерт.

Останній масований удар Росії

Остання масована атака була 5 грудня. Тоді Росія випустила по Україні понад 70 ракет, із них - 60 вдалося збити українській ППО. Від ракетних ударів постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони.

Найбільше постраждала після атаки 5 грудня енергосистема Одеси та прилеглих районів.

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